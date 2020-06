Montanier betreurt vertrek Mbaye Leye: "Ik zag wat in die jongen"

Philippe Montanier stond voor de keuze, Mbaye Leye of Eric Deflandre behouden als assistent. Zijn keuze viel op de voormalige Rode Duivel.

Montanier bracht zelf al een assistent mee en legt zelf de limiet op twee assistenten. "Mickaël Debève is een oud-aanvaller en heeft vooral daar zijn expertise, terwijl Deflandre meer een defensieve coach is. Mijn keuze was dus al snel gemaakt."

Toch vindt Montanier het jammer dat Leye niet bij de club gebleven is. "Ik had graag met Mbaye samengewerkt, want ik zag wel wat in die jongen. Misschien had hij in de jeugdopleiding aan de slag kunnen gaan. Jammer dat het uiteindelijk anders is verlopen."

Leye zag het niet zitten om een stap terug te zetten en mikte zelf op de vacature als hoofdtrainer. Maar toen Standard besloot voor Montanier te gaan, gingen beide partijen uit elkaar.