Philippe Montanier voorgesteld bij Standard: "Binnen twee jaar de Champions League winnen is nog wat te vroeg"

Philippe Montanier is de nieuwe coach van Standard. De Fransman werd vandaag officieel voorgesteld aan de pers.

Montanier werd zoals altijd gevraagd naar hoe hij bij de club terechtkwam en wat zijn doelen zijn. "We hadden enkele meetings via Zoom en het klikte meteen. Het was al snel duidelijk dat ik binnen het DNA van de club pas."

Ondanks de beperkte middelen, is Montanier gezond ambitieus. Al heeft de Fransman andere doelen. In zijn contract zit dan wel een automatisch verlenging als hij Europees voetbal haalt, Montanier wil vooral goed voetbal brengen.

"Binnen twee jaar de Champions League winnen zal nog wat te vroeg zijn", grapt de coach. "Ik wil graag op balbezit spelen én sterk zijn in de omschakeling. Ik wil dat mijn team alles onder de knie krijgt en dan ga ik er mijn eigen toets aan geven."

Voor Montanier is Standard geen onbekende club en de Fransman hoefde niet lang te twijfelen. "Ik heb al een band met België, want mijn dochter werkt hier. Daarnaast is Standard ook gewoon een grote club met een prachtige historie. Toen ik bij mijn verzekeraar kwam, sprak hij me er zelfs over aan en die heeft werkelijk niets met voetbal. Dat zegt genoeg."