Bij AA Gent is de invulling van de technische staf toch serieus veranderd. Geen Peter Balette of Fred Dupré meer, wel Wim De Decker. Volgens analist Wim De Coninck kan dat klikken.

De Decker had bij Antwerp al een goeie band met zijn hoofdcoach. "Ik denk dat Wim als een van de enigen op de Bosuil veel invloed had op de Roemeen", zegt De Coninck in Het Nieuwsblad.

Na diens vertrek en de komst van Leko en assistenten had De Decker geen zin in een rol op de achtergrond. "Ik had niet meteen verwacht dat Wim zou kiezen voor een nieuwe uitdaging bij de Buffalo's, maar het is voor hem natuurlijk toch een terugkeer op vertrouwde grond. Wim is een heel verstandige kerel, die na de promotie met Antwerp bewust een stapje heeft teruggezet omdat hij zich nog niet klaar achtte voor de rol van T1 in eerste klasse. Hij heeft zich de voorbije jaren verder kunnen ontwikkelen. Als Thorup en De Decker elkaar vinden, wordt dat een uitstekend duo."