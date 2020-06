Marc Brys staat voor een "historisch treffen" tegen zijn ex-club: "Ik koos vóór OHL, niet tegen Beerschot"

De inzet van de terugmatch in de promotiefinale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot is al torenhoog, maar door de komst van Marc Brys naar Den Dreef wordt die match op 2 augustus nog specialer. Op de webstek van OHL kijkt hij al uit naar de match. "Dat wordt een historisch treffen."

Met Marc Brys heeft Oud-Heverlee Leuven een coach binnengehaald die twee jaar geleden al eens een promotiefinale betwistte. Bij Beerschot... Brys was trainer van de Kielse Ratten tussen 2003 en 2005, in het seizoen 2006/07 en van 2016 tot 2018. Dat de match van 2 augustus voor hem bijzonder zal zijn, is dus een understatement.

Lof voor Vincent Euvrard

"Ik kijk uit naar dat matchke.Het is toch fantastisch om zo’n wedstrijd te kunnen spelen? Als je hart niet sneller gaat slaan van zo’n alles-of-niks partij, dan weet ik het niet meer. Dat wordt een historisch treffen. Daar wil je als sportman absoluut bij zijn. Alle lof trouwens voor het goeie werk van Vince Euvrard en zijn team en in het bijzonder voor hun heel erg sterke eerste ronde. Dankzij hen kunnen we straks geschiedenis schrijven", legde hij uit op de clubwebsite van OHL.

Moest OHL ten koste van Beerschot naar 1A gaan, dan zou hij zijn ex-club een serieuze hak zetten. "De tegenstander had net zo goed Westerlo kunnen zijn. Ik kies altijd voor iets, nooit tegen iets. Ik heb gekozen vóór OHL, niet tegen Beerschot. We zullen paraat zijn op 2 augustus", was Brys strijdvaardig.