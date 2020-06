Goed nieuws voor OHL in de maak: "Akkoord over mini-contractverlengingen op til"

Het zag er even naar uit dat Oud-Heverlee Leuven met tal van spelers die einde contract zijn, dus eigenlijk zonder hen, naar de return van de promotiefinale tegen Beerschot zou trekken. Maar er is goed nieuws op komst voor de Vlaams-Brabanders.

Heel wat spelers van Oud-Heverlee Leuven zijn op 30 juni einde contract. Dat wil zeggen dat, als ze geen nieuwe verbintenis krijgen, ze niet mogen aantreden in de finalematch op 2 augustus. Eerst had de Pro League toestemming gegeven om nieuwe spelers te mogen opstellen, maar dat werd teruggefloten door de FIFA.

Toch lijkt het erop dat OHL zijn spelers die einde contract zijn nog kan opstellen. Het gaat om een tussenoplossing: een mini-contractverlenging. Volgens de Belgische collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) is het verboden om contracten van spelers met minder dan een jaar te verlengen, maar daar zou in deze unieke situatie een mouw aan gepast kunnen worden.

"Een akkoord is op til en volgt deze week nog. We zijn er voor 99% uit", reageren de betrokken club bij Het Nieuwsblad. Antwerp, Club Brugge, Beerschot en OH Leuven zouden hiervan gebruik kunnen maken voor hun beker- of promotiefinale.