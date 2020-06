"We moeten niet verkopen en we willen niet": Genk-trainer Hannes Wolf vreest geen verdere leegloop

Van de kampioenenploeg van Racing Genk schiet een jaar later niet meer veel over. Sander Berge en Ally Samatta waren de laatste vertrekkers en nu staan Jhon Lucumi en Joakim Maehle in de belangstelling van meerdere clubs.

Jhon Lucumi geniet van buitenlandse interesse en Atalanta zag in Joakim Maehle hun nieuwe rechtsachter. Maar Racing Genk is niet van plan om bepalende spelers te laten vertrekken. Zeker niet na een jaar waarin Trossard, Malinovskyi, Berge, Samatta en Aidoo de club verlieten.

Aanvallende versterking

"Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat ze blijven. Op dit moment zeg ik, want er zijn in de wereld maar een paar coaches die met zekerheid kunnen zeggen dat hun beste spelers niet zullen vertrekken", zei Genk-trainer Hannes Wolf bij Het Laatste Nieuws.

"We hebben in elk geval de intentie om iedereen te houden. We moeten niet verkopen en we willen niet verkopen. Ons team is in opbouw", aldus de Duitse coach, die verder nog aangaf zich in het aanvallende compartiment te versterken. Zo wordt Cyriel Dessers genoemd bij de Limburgers.