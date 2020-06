Beerschot plukt video-analist weg bij Zulte Waregem

Beerschot heeft een video-analist aan haar technische staff toegevoegd. De Antwerpse club ging daarvoor op op zoek bij Zulte Waregem.

Bart Plasschaert was vorig seizoen coach van de U18 bij Zulte Waregem en assistent van de beloften, en nam daar de video-analyses al voor zich. Nu kan hij dat fulltime gaan doen bij Beerschot.

“Ook bij die ploegen nam ik de video-analyse voor mij. Ik vind dit een heel boeiend aspect van het voetbal. En ook al was ik bij Zulte Waregem al voltijds aan de slag, dit is toch een mooie en uitdagende stap voor mij. Ik maak nu deel uit van de staff van een professionele en ambitieuze club. Ik ben alvast fantastisch ontvangen deze week en leer hier een sterke en plezante groep van trainers kennen. Hoofdcoach Losada kende ik al. Met hem had ik eerder al een verkennend gesprek.”

Plasschaert maakte indruk bij de eerste ontmoeting met Losada. "Bij ons eerste gesprek al had Bart een presentatie met 104 slides over onze ploeg en onze spelers. Dat zegt genoeg over zijn mentaliteit en gedrevenheid. Daarnaast brengt hij veel voetbalintelligentie mee naar het Olympisch Stadion. Hij leest het spel goed. Zijn analyse gaat ons helpen de tegenstander beter te ontleden en onze spelers beter te maken", zei de Argentijnse coach.