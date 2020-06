Staat er met Real Madrid-Valencia vanavond een doelpuntenfestival op het programma?

Real Madrid en Valencia bekampen elkaar vanavond in wat een aangename wedstrijd hoort te worden.

Beide ploegen hebben de herstart van de competitie anders opgevat. Real Madrid won al bij al makkelijk van Eibar, terwijl Valencia dom puntenverlies leed in de allerlaatste minuut tegen Levante.

Maar Real Madrid liet tegen Eibar zich weer betrappen in een oude gewoonte. Een uitstekende eerste helft gevolgt door een slappe tweede helft. Eibar was dan misschien niet in staat om nog wat spanning in de wedstrijd te brengen, Valencia zal dat zeker wel zijn.

Valencia beschikt namelijk over genoeg aanvallend geweld met Rodrigo, Ferran Torres en Geudes. Het is vooral hopen voor Valencia dat ze vanachter even geconcentreerd spelen als vooraan.

Met de terugkeer van Eden Hazard en Marco Asensio beschikt Zinedine Zidane weer over voldoende mogelijkheden om Valencia achteraan pijn te doen. Staat er ons een doelpuntenfestival te wachten?

