'Daags na desastreuze prestatie en smeekbede om te blijven komt David Luiz met torenhoge contracteisen'

David Luiz was de schlemiel van de wedstrijd tegen Manchester City. De Braziliaan viel in, ging de fout bij de eerste goal, zorgde voor de strafschopovertreding bij de tweede goal en kreeg tot overmaat van ramp nog eens rood.

De Braziliaan vond het dan ook noodzakelijk om na de wedstrijd voor de camera zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn prestatie en Luiz nam de volledige schuld op zich. Dat las u al HIER. Luiz gaf ook aan te hopen op een verlengd verblijf bij Arsenal.

Maar een dag later zou David Luiz al enorme eisen hebben gesteld aan het Arsenal-bestuur. Volgens Daily Mail zal David Luiz geen genoegen nemen met een salaris lager dan 120.000 pond per week. Dat is amper 5.000 pond lager dan het huidige salaris van de 33-jarige verdediger. En de Braziliaan heeft er niet bepaald het beste seizoen opzitten.

Daarnaast wil David Luiz ook voor minimum twee jaar bijtekenen. Arsenal heeft voorlopig de eenzijdige optie om zijn aflopende contract automatisch met een jaar te verlengen, maar dan doet het dat wel nog tegen hetzelfde salaris. Wil Arsenal Luiz aan boord houden, dan moet het hem minimaal een contract voor twee seizoenen aanbieden.