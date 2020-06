David Luiz bloedeerlijk na horrormatch: "Het was allemaal mijn schuld"

Voor David Luiz werd het een wedstrijd om snel te vergeten tegen Manchester City. Arsenal ging 3-0 onderuit en daar had de Braziliaanse verdediger een groot aandeel in.

Door een blessure van Pablo Mari moest de Braziliaan in de eerste helft al invallen, maar echt memorabel werd de wedstrijd niet voor David Luiz. In de eerste helft ging hij al opzichtig de fout in op een bal van De Bruyne, waarna Raheem Sterling kon scoren.

In de tweede helft beging hij na 5 minuten al een fout op Riyad Mahrez. Gevolg? Penalty voor Manchester City en rood voor David Luiz. De Bruyne zette de penalty feilloos om en de wedstrijd was beslist.

David Luiz achtte het na de wedstrijd dan ook niet meer dan logisch dat hij plaats zou nemen voor de camera. De Braziliaan was eerlijk in zijn analyse. "Vandaag speelde heel het team een goede wedstrijd en ook de coach nam de juiste beslissingen. Maar ik niet. Ik had niet mogen spelen vandaag. Ik neem de volledige schuld op mij voor deze nederlaag."

De 33-jarige Luiz heeft een aflopend contract, al kan dat nog verlengd worden met een jaar. Al heeft de ervaren verdediger niet de beste indruk achtergelaten in een Arsenal-shirt. "Ik wil blijven en de coach wil dat ik blijf. Het is aan de club om daar een beslissing over te nemen. Het is ook mijn schuld dat dat nog niet is gebeurt."