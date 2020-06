"Ik zou tegen Zidane zeggen dat hij stront moet eten"

James Rodriguez komt dit seizoen amper in het stuk voor bij Real Madrid. De Colombiaanse middenvelder speelde amper 13 wedstrijden voor de Koninklijke.

Dat heeft alles te maken met de vertroebelde relatie tussen de Colombiaanse spelmaker en Zinedine Zidane, die laatste zou de werkethiek van James in vraag stellen. Dat is toch de mening van Faustino Asprilla. De voormalig international komt ook met opvallend advies voor James.

"James is veel te braaf. Als ik hem was dan had ik tegen Zidane al lang gezegd dat hij stront zou moeten eten. Het ligt helemaal niet aan zijn werkethiek. James traint elke dag, net als de rest van de ploeg", spuwt Asprilla zijn gal.

Asprilla denkt dat er meer aan de hand is. "Ze zeggen altijd dat elke speler evenveel kans maakt om te spelen, maar Zidane gebruikt altijd dezelfde 15 spelers. James verdient meer respect dan dat."

James keerde afgelopen zomer terug van een uitleenbeurt aan Bayern München, maar ook in Duitsland presteerde de Colombiaan wisselvallig. Met de doorbraak van Fede Valverde lijkt James helemaal verdwenen naar het achterplan in Madrid.