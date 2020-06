Nieuwe investeerders KV Oostende staken 1,5 miljoen euro extra in de club

Pacific Media Group stak meer geld in KV Oostende dan aanvankelijk nodig was. Dat is gebleken uit een staatsrapport.

Om de licentie alsnog te behalen moesten de nieuwe investeerders van KV Oostende 2,7 miljoen euro in de club steken. Maar nu blijkt dat Pacific Media Group maar liefst 4,2 miljoen euro in de club pompte. Daaruit blijkt wel dat het de nieuwe investeerders menens is om KVO weer op de rails te krijgen. Al zitten ze bij de kustploeg ook nog wel met heel wat vragen. Voorlopig telt de club nog slechts elf spelers en ook de technische staff weet nog niet of het mag aanblijven. Volgens Het Laatste Nieuws zouden Van der Elst en Creemers aan boord mogen blijven, en hoeven Berrier en Desender daar niet op te rekenen. Nieuwbakken coach Blessin zou zelf nog een assistenten en fysiektrainer willen meenemen. Als transfers vielen de laatste weken de namen van Caufriez en Jackers vaker bij de club. Caufriez wil niet mee zakken met Waasland-Beveren, Jackers mag beschikken bij Racing Genk.