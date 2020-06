Nieuwkomer Soufiane El Banouhi moet Oost-Vlamingen wegwijs maken in 1B: "Deinze heeft er een soldaat bij"

Zijn aflopend contract bij Union werd niet verlengd. Toch zal Soufiane El Banouhi ook volgend seizoen in 1B spelen. Het ambitieuze Deinze trok de linksachter onlangs aan.

Soufiane El Banouhi, die eerder door Union al een seizoen werd uitgeleend aan Lommel verliet de Brusselaars onlangs definitief. Hij tekende een contract voor twee seizoenen bij Deinze.

"Ik was met hoge verwachtingen teruggekeerd naar Union, na mijn sterke seizoen bij Lommel. Helaas vertrok coach Luka Elsner naar Amiens en ondervond ik geruime tijd erg veel hinder van pubalgie", bekent de linksachter aan onze collega's van Walfoot. "Toch verdiende ik meer speeltijd, al beterde het na Nieuwjaar wel. Maar ik moet zeggen: de concurrentie van mijn goede vriend Federico Vega was niet min. De club stelde me een contractverlenging voor, maar door het coronavirus werd de planning in de war gestuurd", schetst de 27-jarige El Banouhi de situatie.

De Brusselaar komt ook volgend seizoen nog uit in de Proximus League, maar bij het Oost-Vlaamse Deinze. "Het is allemaal erg snel gegaan. Ik was echt onder de indruk van hun filosofie en sportief project. Ondertussen speel ik bijna 10 jaar in 1B. Die ervaring wil ik gebruiken om de club vooruit te helpen. Deinze heeft er een soldaat bij", aldus El Banouhi.