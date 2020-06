Werkgroep gaat vandaag beslissen of er al dan niet fans zullen worden toegelaten tijdens wedstrijden in augustus

Vandaag wordt er beslist of we in augustus wedstrijden hervatten mét of zonder publiek in de stadions.

Veel clubs hebben al geopteerd om in beperkte mate publiek toe te laten in de stadions. Zo mikt Gent op 5.000 supporters, terwijl ze bij Genk 3.000 supporters kunnen plaatsen. Met respect voor de social distancing, natuurlijk. De vraag is echter of het wel haalbaar is om zoveel personen op een plek te zetten. Wat als meerdere supporters tegelijkertijd naar het toilet moeten of alle supporters aan het einde van de wedstrijd het stadion willen verlaten. Een werkgroep zit vandaag samen om dat alles te bespreken. Voorlopig mogen er vanaf 1 juli tot maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden. Massa-evenementen, waartoe voetbalwedstrijden dus ook behoren, zijn verboden tot 31 augustus.