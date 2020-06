🎥 Nog meer slecht nieuws voor Arsenal: Bernd Leno loopt wellicht zware knieblessure op

Op bezoek bij Brighton&Hove Albion, waar Leandro Trossard in de basis startte, ging het laat in de eerste helft goed fout voor de Duitse doelman van Arsenal.

Leno pikte de bal op, maar de aanstormende Maupay zocht onnodig contact. Hierdoor kwam de Duitser totaal verkeerd neer, met een overstrekte knie tot gevolg. Het gekerm van de doelman ging door merg en been. Maupay kwam er zonder kaart vanaf, maar kreeg een uitbrander van Leno bij het verlaten van het veld op een brancard.

Over de ernst van de blessure is nog niets bekend, maar Arsenal houdt best rekening met een lange inactiviteit van zijn doelman.

Bij rust stond het overigens nog 0-0.

Bernd Leno furious with Neal Maupay for his tackle after being stretchered off.



This looks like a very bad injury. 🙏 pic.twitter.com/oQ4ExfIfZA