OFFICIEEL - KV Oostende heeft eerste zomertransfer beet: 23-jarige spits komt over uit Oostenrijkse Bundesliga

"De eerste transfer is binnen! De 23-jarige spits Marko Kvasina komt over van de Oostenrijkse eersteklasser SV Mattersburg", kondigde KV Oostende de eerste zomertransfer aan op de eigen webstek.

Welkom Marko !

Omdat competitie in Oostenrijk nog aan de gang is, kreeg onze nieuwe spits zijn shirt thuis geleverd: "Ik volg hem al lang en hij is het perfecte profiel voor onze 'counterpressing-stijl die we hier willen spelen," aldus @GGanaye

­čĹë