'Meunier weigert contract voor twee maanden bij PSG': overgang naar Dortmund komt alsmaar dichter

Dat Thomas Meunier zou vertrekken bij PSG was al langer bekend. De Parijzenaars en Meunier kwamen niet tot een akkoord over een verlengd verblijf in de Franse hoofdstad.

Leonardo, de Braziliaanse sportief directeur van PSG, trachtte de spelers met een aflopend contract alsnog twee maanden langer aan de club te binden. Dit met het oog op de eindfase van de Champions League, die in augustus op de planning staan. RMC Sports meldde vandaag dat Edinson Cavani en Thomas Meunier met zekerheid niet zullen ingaan op dit voorstel. Zo begint Meunier aan zijn laatste tien dagen in loondienst van PSG. De kans dat Meunier voor Borussia Dortmund kiest is bijzonder groot. Hij zou bij de ploeg van Witsel en Hazard de vervanger moeten worden van Hakimi, die na een uitleenbeurt terugkeert naar Real Madrid.