Keane haalt zwaar uit naar Man U-spelers: "De meest overschatte speler" en "Ze zouden van mij niet eens de bus op mogen"

Het werd een tirade over het tegendoelpunt dat United in de eerste helft slikte. "Maguire en De Gea, die zouden van mij na de match niet eens de bus op mogen. Laat ze maar een taxi nemen naar Manchester", aldus Keane.

"Dat zijn ervaren internationale spelers die zich zo laten aftroeven. En het gaat hier niet eens om de titel, maar om een plaats in de top 4. Om de prijzen spelen? Vergeet het maar. Het is schokkend. Ik ben met verstomming geslagen."

"De Gea is de meest overschatte keeper in lange tijd. Oké, hij redde een kopbal van Son, maar die bal had ik ook gepakt. Die kwam centraal op doel. Dat was geen geweldige save, zo midden in het doel. Dat is gewoon zijn job."

