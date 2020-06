Spelers missen testen maar beter niet: 48u voor match niet getest? Niet speelgerechtigd...

De Pro League heeft al een heel protocol uitgewerkt voor de hervatting van de competitie. Het wordt zorgvuldig omgaan met de regels. En testen, testen, testen...

De spelers en al wie met hen op de club nauw in contact komt, zullen wekelijks getest worden. Vanaf de competitiestart op 7 augustus wordt elke ploeg 72 uur voor aanvang van de wedstrijd getest. Test er één iemand positief, dan volgt voor dat individu een verplichte quarantaine van één week. De andere spelers en stafleden worden een dag later opnieuw allemaal getest, schrijft HLN.

De Pro League is van plan samen te werken met het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare, die alle tests zullen afnemen en centraliseren. Mist een speler om een of andere reden de testafname op de club, dan moet die zich ten laatste 48 uur voor aanvang van de wedstrijd persoonlijk melden in het ziekenhuis in Roeselare om een test te laten afnemen. Mist hij die ook dan is hij niet speelgerechtigd.