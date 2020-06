Gelijkspel in derby zorgt ervoor dat Liverpool uitgerekend tegen Manchester City kampioen kan spelen

Liverpool en Everton deelden de punten in een zwakke stadsderby. Ook invaller Origi kon het verschil niet meer maken.

Jurgen Klopp maakte geen gebruik van Mo Salah tegen Everton en dus werd scoren al iets moeilijker voor Liverpool. In een wedstrijd met weinig kansen maakte de uitploeg bijna nooit aanspraak op de zege. Het was zelfs Everton dat in de tweede helft nog het dichtst bij de overwinning kwam.

De hakbal van Calvert-Lewin werd door Alisson gepareerd en de rebound werd door Davies nog op de paal geschoten. Beide ploegen konden niet scoren en dus eindigde de derby op een scoreloos gelijkspel.

Door het gelijkspel kan Liverpool over twee speeldagen kampioen spelen. Het speelt dan tegen Manchester City. Voorwaarde is wel dat City tegen Burnley geen punten laat liggen. In dat geval kan Liverpool tegen Crystal Palace al kampioen spelen.