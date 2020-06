Mag Leander Dendoncker nog hopen op de Champions League? "Direct de stand bekeken"

Wolverhampton heeft zaterdag een schitterende zaak gedaan door te winnen bij West Ham (0-2). Leander Dendoncker speelde een uur en heeft nog altijd uitzicht op Europees voetbal volgend seizoen. En misschien valt er nog een onverwachte appel uit de kast.

Als Manchester City veroordeeld wordt voor het schenden van de Financial Fair Play-regels hebben de Wolves nog uitzicht op de Champions League. Ze staan momenteel vijfde, samen met Manchester United, maar de vierde plek is nog binnen bereik.

"Met deze overwinning doen we een goede zaak voor het klassement", aldus Dendoncker bij Play Sports. "Of ik de stand al heb bekeken? Dat is het eerste wat ik na de match heb gedaan. Ik wist niet dat Brighton op de valreep nog gewonnen heeft van Arsenal. Dat is ook voor ons een goeie zaak, want alles ligt in die buurt dicht bij elkaar.”

Het wordt nog knokken. "Nummer 7 Sheffield heeft een match minder gespeeld. We moeten het na elke match bekijken, want woensdag spelen we al opnieuw.”