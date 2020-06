Na David Luiz tegen Manchester City, slaat nu Mikel Arteta mea culpa: "Het is mijn fout dat we verloren hebben"

Na het verlies tegen Manchester City was het David Luiz die de schuld op zich nam. Na het teleurstellende verlies tegen Brighton is het de beurt aan coach Mikel Arteta.

"Na het verlies tegen Manchester City wilden we zo snel mogelijk aanknopen met een overwinning, maar dat is ons jammer genoeg niet gelukt. We hebben vandaag wel gestreden, maar op bepaalde momenten hebben we het laten afweten", begint Arteta.

"Ik kan mijn spelers niets kwalijk nemen. Ze hebben goed gespeeld, maar een wedstrijd zoals die van vandaag duurt 100 minuten. En wij konden het niet opbrengen om 100 minuten lang te vechten."

Volgens Arteta ligt de schuld bij de Spaanse coach zelf. "Het verlies is vandaag aan mij te wijten. Ik ben ervoor verantwoordelijk dat mijn spelers de hele wedstrijd vol overgave spelen. Bij bepalende momenten was dat niet het geval."