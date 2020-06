Oostende wil veel inzetten op jeugd: "Hoofdcoach U21 moet grotere rol krijgen bij A-ploeg"

Rik Coucke, algemeen directeur van de jeugdacademie van KV Oostende is blij met de visie van de nieuwe eigenaars. Die willen meer jeugd laten doorgroeien en zo meerwaarde creëren. Al zal er volgens Coucke nog het één en ander moeten veranderen aan de interne werking.

Oostende heeft momenteel vier jeugdspelers bij de A-ploeg. Dat moeten er meer worden. “Ik wil er wel op wijzen dat de kloof tussen de jeugd en de A-kern kleiner is geworden. Jelle Bataille is daar een prima exponent van, maar vergeet ook Robbie D’Haese niet, die helaas door blessures werd afgeremd. Naar ons gevoel zou de trainer van de U18 ook T2 moeten zijn bij de U21", zegt hij in KvWL.

"En de hoofdcoach van de U21 zou ook een grotere rol moeten spelen bij de eerste ploeg. De band tussen de spelersgroepen en trainers wordt sterker en wij zien het potentieel van jongeren sneller in.”

Daarnaast willen ze jongeren oppikken die bij Club Brugge en Gent niet aan de bak komen, maar ook de eigen scouting uitbreiden. “Wij moeten ons ook meer richten op de regio Westhoek,” vindt Coucke. “Daar zijn de kansen voor jongeren te beperkt, zeker met de situatie van KSV Roeselare. De nieuwe leiding zal haar visie, haar manier van voetballen aan ons meegeven. Ze zijn niet geïnteresseerd of wij in de kantine Pepsi of Coca-Cola aanbieden, maar willen video- en data-analyses introduceren.”