Eerste trainersontslag na corona-onderbreking: trainer in holst van de nacht op de keien

Joan Francesc Sicilia, beter bekend als Rubi, is niet langer trainer van Real Betis. De Spaanse club maakte om 01.48 uur, in de nacht van zaterdag op zondag, het ontslag van zijn trainer bekend.

De nederlaag tegen Athletic Club van zaterdag was de druppel. Betis is weggezakt naar een veertiende plaats en daar betaalt Rubi nu het gelag voor. Rubi was vorig jaar aan de slag bij Espanyol, met wie hij de Europa League bereikte. Hij vertrok echter na een aantrekkelijk bod van Betis te hebben gekregen.

Hij moest de Spaanse subtopper naar Europees voetbal leiden, maar na 30 speeldagen hebben ze een achterstand van 13 punten op de Europese plaatsen. Deze nacht trok het clubbestuur er dus de stekker uit.