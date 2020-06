Liverpool-verdediger draagt tegen Everton speciale schoenen om Black Lives Matter-beweging te steunen

In elke grote Europese voetbalcompetite die hervat is, is er al een Black Lives Matter-moment geweest. Ook Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold komt nu met een boodschap en een actie.

Op de schoenen van de rechtsachter van Liverpool zal namelijk 'Black Lives Matter' te lezen zijn. "Vroeger zei men: wees expressief op het veld en laat je voeten spreken. Maar ondertussen zitten we in een tijd waarin we het niet kunnen veroorloven om enkel met onze voeten te spreken", zegt de verdediger in een statement op Twitter.

Alexander-Arnold zal met de speciale schoenen spelen zondagavond in de stadsderby tegen Everton. Daarna zal hij ze veilen voor de Nelson Mandela Foundation.