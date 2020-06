Een opvolger voor David Silva? Die zit volgens Pep Guardiola al bij Manchester City

Manchester City had maandagavond al voor de rust afgerekend met Burnley. Na de partij werd Phil Foden tot man van de match verkozen door de fans van City. Hij zou in de toekomst weleens de rol van David Silva kunnen overnemen.

Phil Foden wordt beschouwd als een van de grootste talenten van het Engelse voetbal. Maar spelen voor een topclub maakt het absoluut niet makkelijk om door te breken. Dat heeft de 20-jarige al mogen ondervinden. Maar Pep Guardiola ziet veel in de middenvelder. Hij noemt hem het grootste talent dat hij getraind heeft sinds Messi.

Was de partij tegen Burnley de referentiematch voor de belofteninternational? "Ik denk dat dit mijn beste match voor City was. Ik ben nog jong, de weg is nog lang en ik leer nog elke dag bij", vertelde hij bij Sky Sports.

Opvolger van David Silva?

Foden stond twee keer op het scoreblad tegen Burnley, David Silva een keer. Is het jonge talent de gedroomde opvolger van de City-aanvoerder? "Toen David vertelde dat het zijn laatste seizoen bij de club zou worden heb ik gezegd dat we Phil Foden hebben voor zijn positie. Geen probleem. De komende tien jaar wordt hij een beslissende speler voor de club", aldus Guardiola.