Nu Eden Hazard vertrokken is krijgt deze speler veruit de meeste schoppen te verduren in Engeland

De verdedigers in de Premier League konden opgelucht ademhalen toen bekend geraakte dat Eden Hazard zijn kunstjes ging tonen in het Bernabéustadion. Onze landgenoot werd het vaakst foutief afgestopt en nu valt die 'eer' Jack Grealish te beurt.

Jack Grealish heeft het dit seizoen niet altijd even gemakkelijk. Niet wat zijn statistieken betreft. Met 7 goals en 6 assists doet hij het zelfs goed bij Aston Villa. Wat echter minder leuk is voor de 24-jarige middenvelder is dat hij een prijs moet betalen voor zijn uitstekende vorm: niemand in de Premier League werd vaker foutief afgestopt dan de Villa-speler. Liefst 140 keer in totaal. Een absoluut record sinds de eerste telling in 1998 en dat met nog acht speeldagen voor de boeg.

42 overtredingen meer dan Zaha

Dat statuut van geliefkoosd slachtoffer 'erft' Grealish van Hazard. Onze landgenoot incasseerde veel schoppen en duw- en trekfouten. In het seizoen 2014/15 werd hij 113 keer foutief afgestopt. Het record dat door Grealish verpulverd werd stond op naam van Jason Roberts. De speler van West Bromwich Albion incasseerde in 2002/03 127 overtredingen.

"Hij moet beschermd worden", oppert Villa-coach Dean Smith. "Hij onderging ongeveer 50 overtredingen meer dan eender welke andere speler", zei hij bij Sky Sports. Wilfried Zaha bekleedt de tweede plaats in het klassement op een straatlengte afstand met 98 stuks. "En het gekke is dat er tussen die 140 fouten maar vier gele kaarten zaten."