Acteur uit Spitsbroers gaat Nigeriaanse en Ivoriaanse voetballers begeleiden: "Die jongens moeten beter begeleid worden"

Acteur in Famile, Thuis, Spitsbroers en nu ook voetbalmakelaar. Het is geen alledaagse combinatie die Maarten Goffin sinds kort uitoefent.

De 37-jarige Goffin zit sinds kort in het voetbalwereldje. De acteur wil graag voetballers uit Nigeria en Ivoorkust begeleiden.

“Het gebeurt soms dat sommige spelers die van buiten Europa komen enkel en alleen contact hebben met hun makelaar wanneer een deal wordt gemaakt of er commissie betaald moet worden. Terwijl zij echt nood hebben aan een goede entourage."

“Goffin maakte een documentaire ‘Sideline’ over Afrikaanse voetballers. Hij kreeg verhalen te horen van jonge voetbaltalenten die hun voetbaldroom wilden verwezenlijken in Europa. Er waren voetballers bij die lokale makelaars 5.000 euro gaven om samen te werken. Dan legde heel het dorp samen voor zo'n jongen en komt hij alleen richting Europa. Die grote club die door de lokale makelaar beloofd werd staat dan ook niet te wachten aan de luchthaven en zo komen veel Afrikaanse voetballers in de illegaliteit terecht in Europa."

Goffin en zijn partner makelaar Santosh Verhulst geloven in het talent dat in Afrika zit. "Op elke hoek staat een academie. Ze hebben connecties met de MosesDavies Academy in Nigeria, waar Terem Moffi (KV Kortrijk) vandaan komt en coaches werken die Nigeriaanse toppers als Moses Simon, Ahmed Musa en Samuel Kalu hebben ontdekt. En Goffin en Verhulst zijn ook de vertegenwoordigers van Abidjan City FC van Marco Né (Ex-Beveren), waar supertalent David Fofana momenteel vertoeft.”

Met de juiste begeleiding weet Goffin dat er buitenkansjes liggen voor Belgische clubs. "Het allerbelangrijkste voor zo'n voetballers is begeleiding. Je moet die jongens helpen."