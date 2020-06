Axel Witsel baalt om Bayern München weer kampioen te zien worden: "Maar ook volgend seizoen zullen we hen uitdagen"

Axel Witsel en Borussia Dortmund zagen ook dit seizoen Bayern München weer kampioen worden, maar verzekerde zich afgelopen weekend wel van de tweede plek. Witsel kijkt tevreden terug op het seizoen.

"We hadden dit seizoen graag Bayern München wat meer het vuur aan de schenen gelegd, maar dat is ons niet gelukt. Jammer, maar nu proberen we het volgend seizoen weer. Het zal belangrijk zijn om de onderlinge confrontaties met Bayern wat vaker te winnen", gaf Witsel aan bij Sport1.

"Dit seizoen zijn we er niet in geslaagd om te winnen van Bayern, terwijl dat vorig jaar wel lukte in de heenronde. Dat moet beter", weet Witsel. "Maar een tweede plek in de Bundesliga is ook geen schande."

Het is vooral coach Lucien Favre die het vaakst bekritiseerd wordt. Uiteindelijk slaagt hij er wel in om een echte doelpuntenmachine te maken van Borussia Dortmund, maar toch komen ze geen stap dichter bij die titel.

"Ik denk niet dat hij veel fout doet. We hebben de voorbije twee seizoenen ook 150 punten gehaald en dat is voor elke ploeg een goed resultaat. We hebben dit seizoen ook nog eens het doelpuntenrecord verpulverd. Aan de coach zal het zeker niet liggen."