Belgische Mededingingsautoritiet komt met nieuw voorstel: 30ste speeldag helemaal afwerken of enkel degradatiematchen

Om een eind te maken aan alle verschillende juridische procedures die er momenteel lopende zijn, heeft de Belgische Mededingingsautoriteit een nieuw voorstel gedaan.

Het Belgische Mededingingsautoriteit wil de laatste speeldag van de reguliere competitie alsnog afwerken of toch op zijn minst de degradatiematchen KV Oostende - Cercle Brugge en AA Gent - Waasland-Beveren. Zo kan er een sportieve degradant aangeduid worden. Al blijft een competitie met 18 ploegen ook tot de mogelijkheden behoren.

Zowel Antwerp als KV Oostende hebben al laten weten dat ze hier niet mee akkoord kunnen gaan. KV Oostende telt nog slechts elf contractspelers. "Onze selectie van nu tegenover die van maart ziet er helemaal anders uit en door de FIFA mogen we ook geen nieuwe spelers opstellen", klinkt het bij de kustclub. U las bij ons HIER al meer over waarom de clubs geen voorstander zijn van het afwerken van die laatste speeldag.

Het voorstel zou geen meerderheid genieten en dus is het nog maar de vraag of het daadwerkelijk zo ver zal komen. Meer en meer stemmen roepen op om de competitie volgend seizoen met 17 of 18 ploegen aan te vatten.