Waasland-Beveren zit niet te wachten op speeldag 30 en de elf spelers die Oostende nog heeft al helemaal niet

De beslissing van 15 mei om een punt achter het seizoen 2019/20 van de Jupiler Pro League te zetten staat op wankelen. Er gaan stemmen op, zelfs binnen de voetbalbond, om speeldag 30 alsnog af te werken. Misschien niet meteen waar men in het Waasland op zat te wachten. En al zeker niet aan de kust.

De sponsor van Waasland-Beveren kreeg gelijk van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). An sich heeft het daarmee niets bereikt, maar uit angst voor hoge boetes bedenkt de Pro League nu een alternatief voor de beslissing van 15 mei. In plaats van een stopzetting gaan er nu stemmen op om speeldag 30 toch nog af te werken.

'Franse oplossing'

In dat geval heeft Waasland-Beveren toch nog een kans om zich van het behoud te verzekeren, ten koste van KV Oostende. De Waaslanders zouden natuurlijk liever hebben dat de Pro League opnieuw gaat stemmen over een format met 18 clubs, waarin er geen daler is en de ploegen die aanspraak maken op promotie -OHL en Beerschot- ook effectief promoveren. Dat zou gelijkaardig zijn met de Franse Ligue 1, waar niemand degradeert en er twee promovendi zijn, wat resulteert in een competitie met 22 ploegen.

Die 'Franse oplossing' zien ze op de Freethiel natuurlijk liever gebeuren dan speeldag 30 afwerken. Indien ze die partij winnen, tegen Gent nota bene, moeten ze in het Waasland nog steeds hopen op een nederlaag van KV Oostende om van die laatste plaats af te geraken.

Vandendriessche als centrale verdediger?

Maar voor de Kustploeg zou het afwerken van speeldag 30 helemaal een ramp zijn. Aexander Blessin, de nieuwe coach van KVO, zou het wel makkelijker dan ooit hebben om zijn basiself op te stellen, want het aantal spelers dat na 30 juni onder contract ligt is... 11.

Een keeper heeft hij gelukkig nog ter beschikking -Fabrice Ondoa- maar geen centrale verdedigers. De polyvalente Kevin Vandendriessche zou nog de meest logische keuze zijn in het hart van de defensie.

Dit is de kern van Oostende na 30 juni, als er geen uitgaande transfers gebeuren natuurlijk.

Doelman: Ondoa

Flankverdedigers: Bataille, Capon, Skulason

Middenvelders: Marquet, Boonen, Vandendriessche

Wingers: Sakala, D'Haese, Hjulsager

Spits: Guri

De Kustploeg zou dus niet met eerlijke wapens kunnen strijden tegen Cercle Brugge. Om maar te zeggen hoe volstrekt absurd het zou zijn om nu nog te beslissen om speeldag 30 alsnog af te werken.