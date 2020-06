Trainer die Hazard nog onder zijn hoede had bij Lille: "Hij trainde niet graag zonder bal, maar zelfs zonder bal wou hij altijd de beste zijn"

Eden Hazard brak destijds door bij Lille onder het bewind van Rudi Garcia. De Franse coach is dan ook zeer trots dat hij onze landgenoot gelanceerd heeft.

Het was Claude Puel die Eden Hazard zijn debuut gunde, maar het seizoen erna onder Rudi Garcia genoot Hazard zijn echte doorbraak. "Ik ben erg trots dat ik zijn evolutie heb kunnen meemaken. Ik ben erg veeleisend geweest, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen."

Garcia wist precies hoe hij Hazard moest aanpakken. "Je kan hen wel dingen vertellen, maar ze moeten het ook opnemen en hard werken. De groep heeft hem ook enorm geholpen om het beste in hem naar boven te halen. Hij voelde de prestatiedrang en was bereid hard te werken."

Hazard wordt wel eens verweten lui te zijn op training, maar Garcia wil daar niet van weten. "Het klopt wel dat Hazard het liefst met bal trainde. Maar als er een training was zonder bal en hij voelde wat concurrentie, dan wou hij de beste zijn."

Ondertussen zit Eden Hazard bij Real Madrid, waar hij nog niet alle harten heeft veroverd. "Dat komt nog wel. Blessures zorgden ervoor dat hij nog niet heeft kunnen laten tot wat hij in staat is", maant Garcia aan tot rust. "Hij droomde er altijd al van om te spelen voor Real Madrid. Daarnaast is met Zidane zijn grote idool de trainer van de club. Hij zit daar goed."