Het leest als een filmscenario! Boezemvriend vertelt hoe Cristiano Ronaldo echt ontdekt werd

Is het feit of fictie? Het verhaal over de ontbolstering van Cristiano Ronaldo en de opoffering van Albert Fantrau leest alleszins als een filmscenario.

Albert Fantrau voetbalde bij de jeugdploegjes van - hier komt ie - Clube de Futebol Andorinha de Santo Antonio aan de zijde van Cristiano Ronaldo. De jeugdvriend van CR7 vertelt in de Portugese kranten een opvallend verhaal over de ontdekking van laatstgenoemde. “Ik herinner me nog dat voor een wedstrijd gevolgd werden door scouts van Sporting Clube de Portugal”, begint Fantrau zijn onwaarschijnlijke verhaal. “Cristiano en ik kregen te horen dat het spelertje met de meeste doelpunten een testperiode kreeg in hun jeugdploeg.” Waarom ik Cristiano liet scoren? Hij was veel beter dan ik “We wonnen de wedstrijd met 3-0. Ik was de maker van het eerste doelpunt en Cristiano scoorde nummer twee. Bij het derde doelpunt omspeelde ik de doelman, maar ik liet Cristiano scoren. Waarom? Hij was veel beter dan ik en verdiende het om die test te krijgen.” Fantrau brak nooit potten op een professioneel voetbalveld. De Portugees blijft wel volhouden dat CR7 hem nog steeds dankbaar is en dat de ster van Juventus FC hem financieel steunt. Iemand zin en tijd om een film te draaien?