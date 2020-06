🎥 Twee ex-Genkspelers zorgen mee voor het spektakel in de Serie A met prachtige doelpunten

In de Serie A lijkt Juventus opnieuw op weg naar de landstitel. Door het verlies van eerste achtervolger Lazio Roma, bedraagt de kloof nu al 4 punten tussen Juve en Lazio. De Romeinen verloren woensdagavond op het veld van Atalanta.

Lazio kwam nochtans 0-2 voor dankzij een eigen doelpunt van Marten de Roon en een mooi afstandsschot van Milinkovic-Savic. De Servische middenvelder verruilde in 2015 Racing Genk voor Lazio Roma.

Nog voor de rust kwam Atalanta terug tot 1-2 via Robin Gosens. Na de rust zorgde een andere ex-Genkie voor een prachtig doelpunt. Ruslan Malinovskiy torpedeerde doelman Strakosha en hing de bordjes weer gelijk. In de 80e minuut was de ommekeer compleet en scoorde Palomino de 3-2. Een fantastische remonte van Atalanta dat na 11 minuten 0-2 achter stond.

WOW | Wat een HEERLIJKE goal van Milinkovic-Savic! 🤩



0️⃣-2️⃣ #AtalantaLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/FckDtvIO8J — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 24, 2020