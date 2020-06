Competitieherstart met publiek mogelijk. KVK-voorzitter richt zich meteen op enkele duizenden

De voetbalclubs kunnen bij aanvang van het nieuwe seizoen opnieuw met supporters spelen als ze een goed plan kunnen voorstellen aan de werkgroep. "We zijn ermee bezig, al zal de Pro League ons er wel in bijstaan", denkt Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns.

Een stadion met slechts 800 supporters is voor de ploegen in 1A hetzelfde als een stadion zonder toeschouwers, althans voor de financiële balans toch. "Ik ga ervan uit dat we er toch enkele duizenden mogen ontvangen", zegt KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns bij Sporza.

"Er kunnen 9.400 fans plaatsnemen bij ons, ik wil streven naar een capaciteit van 1/3", aldus de voorzitter. Dat is dus iets meer dan 3.000 supporters in het Guldensporenstadion.

"We zijn gestart met My KVK. Ledern daarvan hebben iets meer da een abonnement, ze hebben ook soms beslissingsrecht. Als de capaciteit verlaagd wordt, hebben My KVK-leden en de eerste abo-kopers voorrang op de rest", vindt Allijns.