Mertens kroont zich nog meer tot God in Napels en tekent muurschildering

Het wordt meer en meer duidelijk waarom Dries Mertens een nieuw contract verlengd heeft bij Napoli. Iedereen in de stad, houdt immers van 'Ciro' Mertens.

In de stad kreeg Mertens een muurschildering ter ere van zijn topschutterrecord bij de club. En plots was daar Dries Mertens zelf die het schilderij kwam ondertekenen.

Onder massaal veel belangstelling nam Mertens de verf tot zich om zijn handtekening te zetten onder het schilderij. Wanneer de daad voltrokken was, zongen de supporters hem nog even na.

Mertens is alvast niet de enige die een muurschilderij kreeg. Wanneer de camera draait, zien we overal beelden van die andere God in Napels, Diego Maradona.