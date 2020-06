De verlossende kribbel is gezet: Eleven Sports ondertekent tv-contract van 103 miljoen

Het hing al maanden in de lucht, maar moest nog definitief bekrachtigd worden. Nu is het dan eindelijk zover. Eleven Sports gaat 103 miljoen euro overmaken aan de KBVB voor de rechten van het Belgisch voetbal.

Het had heel wat voeten in de aarde en dat had natuurlijk alles te maken met de onduidelijkheid rond de competitieformule voor volgend seizoen. Daar is nu ook een overeenkomst in gevonden. Eleven gaat akkoord met een format in 1A met 16, 17, of 18 ploegen.

Ook werden er clausules in opgenomen mocht er zich een tweede coronagolf voordoen en de competitie opnieuw gestaakt zou moeten worden. Eleven onderhandelt momenteel met Telenet en Proximus, zodat ook de abonnees bij de twee grootste telecomoperatoren in België niet moeten overschakelen.