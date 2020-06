OFFICIEEL: Naast aanwinsten Nurio en Arslaganic heeft Gent nog goed nieuws te melden

Drukke middag in de Ghelmaco Arena. KAA Gent stelde namelijk daarnet Nurio (Charleroi) en Arslaganic (Antwerp) voor als de nieuwste aanwinsten.

De 25-jarige Nurio werd in België aanzien als één van de beste linksachters van de competitie. Sportief manager Tim Matthys is dan ook in de wolken met zijn komst: “Núrio was een naam die heel snel bij ons naar voren kwam. Hij behoort tot de beste linksachters van België en kent de competitie heel goed. We hebben dan ook niet getwijfeld om hem naar KAA Gent te halen."

Twee Gentse aanwinsten: Dino Arslanagic en Nurio Fortuna #kaagent pic.twitter.com/22L8UyUMln — Stefan Smet (@Stefan_gent) June 26, 2020

Terwijl er voor de Angolese international diep in de buidel werd getast, er worden bedragen genoemd tussen de vijf en zes miljoen euro, haalt het dan weer Dino Arslaganic gratis op bij Antwerp, waar de Bosnische Belg einde contract was.

Trouwe sponsor blijft aan boord

Nurio tekende voor drie jaar, Arslaganic krijgt een contract van twee jaar. Er werd ook nog een handtekening gezet. Niet van een speler, maar wel van één van de hoofdsponsors Vdk bank. Die blijven nu tot 2023 aan boord.