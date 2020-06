OFFICIEEL: Westerlo blijft erg actief op de transfermarkt en haalt nu ook een international

Westerlo blijft een bezig bijtje op de transfermarkt. Eerder deze vrijdagmiddag gaven we u al de contractverlenging van doelman Berke Özer mee, maar daar blijft het niet bij.

'De Kemphanen' hebben nu ook de komst van Thomas Ephestion officieel bekend gemaakt. Dat is een éénmalige international van Martinique. Ephestion is een 25-jarige (defensieve) middenvelder. Verdere details over transfersom of contractduur werden niet prijsgegeven.