Leekens heeft spijt van lacune op zijn palmares: "Zoals Michel Preud'homme en Eric Gerets, ben ik gemaakt om Standard te trainen"

Georges Leekens gaf onlangs definitief de brui aan het trainerschap. Leekens heeft er een rijkgevulde carrière opzitten met onder meer passages bij Anderlecht, Club Brugge en KAA Gent. De naam van Standard is niet te bespeuren op zijn CV.

Bij Sudpresse geeft Leekens aan dat hij er wel iets voor voelde om in de Vurige Stede aan de slag te gaan: "Zoals Michel Preud'homme en Eric Gerets, ben ik gemaakt om Standard te trainen. Ik had het juiste karakter dat hoort bij die club. Maar uiteindelijk is enkel Michel coach van Standard geworden."

Voor 90% rond

Al heeft het enkele keren niet veel gescheeld: "Vooral dan in de lente van 1988. De toenmalige voorzitter contacteerde mij direct en we hadden bijna een akkoord, maar het bleef maar aanslepen. Ik heb dan getekend bij KV Kortrijk en Standard heeft Urbain Braems aangenomen."

"Ik ben nog twee keer gebeld daarna: in 2013 en in 2017. Maar dat ging via contactpersonen, ik had nooit direct contact met de club. Ze hebben dan voor Guy Luzon gekozen en later voor Ricardo Sa Pinto."