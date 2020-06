Wie ontmijnt als eerste de 'Lamkel Zé-situatie'? Ook bestuur wil been stijf houden

Antwerp is vandaag met 24 spelers op stage vertrokken en daarbij geen Didier Lamkel Zé. Ivan Leko gaf vrijdag al aan dat hij niet meteen meer rekent op de Kameroener.

Lamkel Zé wil zijn contract aangepast zien of hij speelt niet meer. Daarmee doet hij zichzelf niet meteen een plezier, want gezien de coronacrisis gaan de clubs nog voorzichtiger zijn met hun transfers. Een man met zo'n verleden, daar gaan ze toch twee keer over nadenken.

Ivan Leko liet open of Lamkel Zé later in de week op stage in Duitsland kan aansluiten, maar voorlopig ziet het er niet naar uit. De aanvaller zit bij de beloften en heeft de bruggen met het bestuur al half opgeblazen. Die willen niet toegeven aan zijn chantage en houden ook het been stijf. Wie gaat als eerste de situatie ontmijnen?