UEFA-dokter Tim Meyer: "Interlands kunnen doorgaan, maar dan wel zonder publiek"

De Rode Duivels kunnen hun interlands in september waarschijnlijk wel gewoon afwerken, maar dat zullen ze moeten doen zonder publiek.

Voorzitter van de medische commissie van de UEFA, Tim Meyer, gaf aan dat vriendschappelijke interlands en de Nations League niet in gevaar zullen komen. Meyer werkte zelf al mee aan de protocollen die werden opgesteld voor de Bundesliga. Die protocollen waren ook belangrijk voor de heropstart van de andere Europese topcompetities.

"Wat daar belangrijk was, is dat het zich allemaal afspeelt in een land. Bij internationale wedstrijden is dat anders. Nu zal de Champions League bijvoorbeeld in een land worden afgewerkt, net als de Nations League. Bij vriendschappelijke interlands zal het afhangen per land en welke laboratoria daar beschikbaar zijn", aldus Meyer.

De Rode Duivels zullen in het najaar hun wedstrijden tegen Denemarken, Ijsland en Engeland wel kunnen afwerken. Ze zullen dat alleen wel zonder publiek moeten doen.