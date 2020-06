📷 Inter speelt in een opvallend truitje volgend seizoen

Inter heeft op dinsdag haar nieuw truitje voor volgend seizoen bekendgemaakt.

Inter kijkt al vooruit naar het seizoen 2020-2021. Allereerst in sportieve zin, want het is duidelijk dat de mannen van Conte te ver van de eerste plaats staan. Daarom is Inter op zoek naar versterkingen en Achraf Hakimi zou één van de dagen voorgesteld worden.

Ook op andere vlakken is de Italiaanse topclub al druk in de weer voor volgend seizoen, want de club van Romelu Lukaku heeft dinsdagochtend het nieuwe truitje voor volgend seizoen bekendgemaakt. Ze kiezen voor opvallende zigzagstrepen.