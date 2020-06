OHL gaat nog wat langer moeten wachten op nieuwe doelman die contractbesprekingen stopzet

OH Leuven heeft een nieuwe doelman nodig en dacht die al gevonden te hebben. Een tijdje geleden lieten we weten dat Anthony Moris op weg was naar Den Dreef, maar die heeft nu een tijdje respijt gevraagd.

Moris staat al sinds Nieuwjaar in de belangstelling van de Leuvenaars, maar de doelman van Virton wil nu even niet meer onderhandelen met potentiële nieuwe clubs, weet Het Nieuwsblad. De 30-jarige doelman wil eerst weten wat er met Virton gaat gebeuren, dat van het BMA ongelijk kreeg in zijn zaak tegen de KBVB. Moris heeft nog een contract tot 2023 bij Virton en moet ongeveer 500.000 euro kosten. Ook Union is geïnteresseerd, maar beide clubs moeten nu dus afwachten. Bij OHL is de nood wel hoog, want eerste doelman Laurent Henkinet verhuisde naar Standard.