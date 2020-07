Laurens De Bock op een dood spoor bij Leeds: biedt Zulte Waregem hem een uitweg?

Zulte Waregem heeft zich al op de rechtsachter versterkt en zou nu ook dicht bij een nieuwe linksachter staan. De Zuid-West-Vlamingen willen Laurens De Bock huren van Leeds United.

Sinds zijn vertrek naar Engeland in 2018 heeft Laurens De Bock nog niet al te veel gepeeld aan de overkant van het Kanaal. Leeds United leende hem eerst een jaar uit aan KV Oostende en dit seizoen voetbalde de linksachter bij Sunderland en ADO Den Haag.

Volgend seizoen staat De Bock wellicht voor een nieuwe uitleenbeurt. Volgens Het Nieuwsblad zijn Zulte Waregem en Leeds United dicht bij een akkoord over een huur van een seizoen plus aankoopoptie, maar de deal is nog niet beklonken.

Zulte Waregem heeft voorlopig een zomertransfer afgerond. Daniel Opare kwam gratis over van Antwerp.