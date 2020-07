KV Oostende werkt oefenwedstrijden af mét publiek: "Wij hebben plan klaar"

Bij KV Oostende zal er straks wel al publiek aanwezig zijn tijdens de oefenwedstrijd tegen Varsenare. Nochtans heeft de Pro League daar nog geen groen licht voor gegeven.

Op de Veiligheidsraad werd er al gezegd dat publiek weer in kleine groepen toegelaten wordt voor wedstrijden. Dat was voor KV Oostende voldoende om fans toe te laten tijdens hun oefenwedstrijden. "Wij willen onze buren van Varsenare financieel een plezier doen door 300 fans toe te laten."

In principe mogen er 400 supporters binnen, maar KV Oostende wil niet te veel risico nemen. "Als er 300 supporters zijn, dan is er nog genoeg ruimte voor spelers, staff en ander personeel zoals stewards."

Nochtans is er vanuit de Pro League nog geen groen licht gekomen over supporters bij de wedstrijden. "In tegenstelling tot de Pro League hebben wij een plan klaar. Er zullen extra stewards worden ingezet, zodat er een paar zich specifiek kunnen bezighouden met de social distancing. We scheiden het publiek van de spelers en ook de voetballers van Varsenare zullen een coronatest moeten ondergaan."