Daniele De Rossi staat voor spectaculaire terugkeer naar Serie A: niet als speler maar als trainer

Minder dan een jaar geleden vertrok Daniele De Rossi bij AS Roma naar Boca Juniors nadat hij zijn hele carrière had doorgebracht in de Italiaanse hoofdstad. In januari 2020 hield hij het voor bekeken in Argentinië en als speler en nu zou hij voor een spectaculaire terugkeer naar de Serie A staan.

Niet als speler, maar als trainer. Volgens Sky Italia heeft de 36-jarige ex-voetballer een akkoord bereikt met Fiorentina om er volgend seizoen als T1 aan de slag te gaan. Een spectaculaire move, want De Rossi is nog maar een half jaar speler af en verdedigde praktisch heel zijn carrière de kleuren van AS Roma. La @acffiorentina punta #DeRossi come allenatore del futuro: tutto su @SkySport alle 23:30 #skycalcioshow #originale — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2020 Fiorentina bekleedt momenteel de dertiende plaats in de Serie A. De komst van De Rossi zou betekenen dat Guiseppe Iachini het seizoen nog uitdoet bij de club en dan andere oorden mag opzoeken. Hij nam in december het roer over van Vincenzo Montella. In zijn spelerskern zal De Rossi Franck Ribéry tegenkomen. Op het WK in 2006 stonden de twee nog tegenover elkaar in de finale. De Rossi als invaller en winnaar met Italië, Ribéry als basisspeler en verliezend finalist met Frankrijk.





