OHL heeft probleem voor promotiematch: kapitein wil contract voor een jaar of hij speelt niet

Bij OH Leuven is er nog steeds geen duidelijkheid over wie ze allemaal gaan kunnen inzetten voor de promotiefinale. Ze willen de meeste van hun eindecontractspelers verlengen voor een maand, maar hun kapitein ziet dat alvast niet zitten en speelt het spel hard.

De 30-jarige Frédéric Duplus is één van de jongens die einde contract is. OHL wil hem graag inzetten in de promotiefinale, maar de kapitein stuurt momenteel zijn kat naar de trainingen en oefenwedstrijden. Hij wil een contract voor een extra jaar of hij speelt niet. "Mag ik mijn joker inzetten?", vroeg trainer Marc Brys toen hem gevraagd werd naar de situatie van de verdediger. De Leuvenaars moeten op 2 augustus een 1-0-achterstand uit de heenmatch ophalen, maar zitten in een lastig parket omdat die finale enkel gespeeld mag worden met spelers die dit seizoen actief waren bij de club.