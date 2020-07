Genk heeft nog een groot probleem, het krijgt Colombiaanse aanwinst het land niet in door Covid-19

Genk trok met Daniel Munoz al een vervanger aan voor Joachim Maehle, die waarschijnlijk vertrekt. Maar de transfer van de Colombiaan brengt al de nodige problemen met zich mee.

Munoz zit namelijk nog steeds vast in Colombia. Het Zuid-Amerikaanse land heeft internationale vluchten verboden tot en met 31 augustus. En ook vanuit de EU is er geen toestemming om vanuit Colombia naar Europa te vliegen. Vanaf deze week zijn er weer reizigers welkom vanuit niet-EU landen, maar voor Zuid-Amerika geldt dat alleen voor Uruguay.

Een mogelijkheid is dat Munoz zich voegt bij de atleten die op 19 juli de chartervlucht nemen van Colombia tot in Madrid. Een vlucht georganiseerd voor Egan Bernal, Nairo Quintana en andere Colombiaanse toprenners om tijdig in Europa te geraken voor de Tour de France.

Het probleem is dat het wel stevig wat geld kost om Munoz via een chartervlucht naar Europa te halen. Daarnaast is hij dan nog niet eens in België, maar pas in Madrid. Genk hoopt snel een oplossing te vinden en rekent daarbij op de steun van de regering. Via een uitzonderingsmaatregel kan Munoz alsnog de voorbereiding aanvatten met Genk.