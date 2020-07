Beerschot stoomt zich klaar: "Het loopt nog niet zoals we het willen, maar dat is logisch"

Beerschot heeft zijn eerste oefenmatch verloren van Gent. Veel conclusies vallen daar nog niet aan vast te knopen. Hernan Losada wil zijn ploeg tegen 2 augustus klaar hebben. Doelman Mike Vanhamel ziet dat wel goed komen.

Vanhamel was blij dat hij weer eens kon voetballen. “Het was bijna exact vier maanden geleden dat we nog een partij speelden. Dat voel je natuurlijk. We hebben wel al een stevige voorbereiding achter de rug, waarbij we twee weken keihard hebben gewerkt en ook de nieuwe jongens konden inpassen. Het loopt nog niet zoals we het willen, maar dat is logisch", zegt hij in GvA.

Er komen nog kleppers op hen af vooraleer ze OHL partij geven. “Het is een bewuste keuze om een zwaar oefenprogramma af te werken. Dit is toch net iets anders qua intensiteit dan tegen kleinere tegenstanders. Voor ons is het nu belangrijk dat we heel snel de juiste focus en spirit te pakken hebben om die belangrijke partij van 2 augustus tegen OHL voor te bereiden. Die zal wellicht beslissend zijn want zoals het er nu naar uitziet, zullen we enkel op een sportieve manier de promotie naar 1A kunnen afdwingen.”